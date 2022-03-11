В Meta заявили, что новая политика Facebook и Instagram будет действовать только на Украине

В компании Meta заявили, что новая политика социальных сетей Facebook и Instagram будет применяться только на территории Украины. Тем самым местные пользователи смогут «высказывать гнев» в адрес российских военнослужащих.

В компании подчеркнули, что Meta не потерпит русофобии и любой дискриминации граждан РФ на своих платформах. В Meta добавили, что обновленная редакционная политика Facebook и Instagram является временной мерой, которая применяется в беспрецедентных случаях, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, процедура введения ограничений на доступ к Instagram в РФ завершится в полночь 14 марта. Пользователи получили дополнительное время, чтобы перенести свои фото- и видеоматериалы в другие соцсети.



Сегодня Meta временно разрешила призывы к насилию в Facebook и Instagram в отношении российских военных в связи со спецоперацией на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова