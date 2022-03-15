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Байден подписал бюджет, предусматривающий поддержку Украины на $13,6 млрд

21:57, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Байден подписал бюджет, предусматривающий поддержку Украины на $13,6 млрд
Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом бюджет на остаток текущего года. Согласно ему, подразумевается помощь Украине в размере $13,6 млрд.

Как отметил американский президент, США намерены расширить военную и гуманитарную помощь украинскому государству благодаря решениям Конгресса США, передает ТАСС.

На прошлой неделе палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год в размере $1,5 трлн. Из них $14 млрд предусматривалось на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

Фото: скриншот видео

8 марта Байден призвал Конгресс одобрить 12-миллиардный пакет помощи Украине, предназначенный на продолжение военной помощи киевским властям и укрепление «восточного фланга». При этом за неделю до этого президент США называл меньшую сумму — всего более $1 миллиарда, а в конце февраля он поручил Госдепу выделить Украине $600 миллионов.

    Накануне стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) дополнительно выделит $40 миллионов на оказание гуманитарной помощи украинцам. Средства пойдут на поставку необходимых запасов продуктов питания, воды, лекарств, а также на оказание финансовой поддержки.

    «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

    Диана Жиленкова
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