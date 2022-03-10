В США приняли пакет финансирования правительства на $1,5 трлн — из них $14 млрд на помощь Украине

Палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на этот финансовый год (начался с октября прошлого года) на $1,5 трлн. Из общей суммы $14 млрд предусмотрено на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.



Финансирование включает выделение около $780 млрд на оборонные нужды и около $730 млрд на расходы в других сферах.

Пакет должны утвердить в Сенат Конгресса. После этого его направят президенту США Джо Байдену на подпись. Пакет финансирования был согласован после нескольких месяцев консультаций. Приходилось принимать инициативы о временном финансировании правительства, в последний раз его продлевали до 11 марта, сообщает ТАСС.



На этой неделе Байден призвал Конгресс одобрить 12-миллиардный пакет помощи Украине — на продолжение военной помощи киевским властям и укрепление «восточного фланга». Отметим, что до этого президент США называл меньшую сумму — всего более $1 млрд, а в конце февраля он поручил Госдепу выделить Украине $600 млн. «Реальное время» публиковало главные моменты из обращения американского лидера.

Маргарита Головатенко