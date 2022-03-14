ООН выделит еще $40 млн на гуманитарную помощь жителям Украины

Организация Объединенных Наций (ООН) дополнительно направит $40 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Он отметил, что средства будут выделены из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Поддержка оказывается для увеличения «жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения».

Фото: Максим Платонов (архив)

В частности, выделенные средства помогут доставить на Украину необходимые запасы продуктов питания, воды, лекарств и предоставить финансовую поддержку, передает «РИА Новости».

Также сегодня начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что в населенные пункты Украины, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) доставили более 2 тысяч тонн гуманитарного груза. Также организовано 306 гуманитарных акций, в том числе 23 — за минувшие сутки.



Диана Жиленкова