В Госдуму внесли законопроект о поддержке строительной отрасли в условиях антироссийских санкций

Фото: Максим Платонов

Поддержка строительной отрасли в условиях санкций

В Государственную думу внесли законопроект о поддержке строительной отрасли в условиях санкций, вводимых западными странами из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Инициатива поступила от правительства РФ.

— Упрощение разработки градостроительной документации, льготная аренда земельных участков и другие меры поддержки помогут российским строителям сохранить высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов в условиях санкционного давления, — сообщила пресс-служба правительства России.

В законопроекте также предусмотрено, что при разработке и согласовании градостроительной документации, например проекта планировки территории, могут быть отменены некоторые процедуры и сокращены сроки рассмотрения документов.

Фото: Максим Платонов

Также Кабмин РФ предлагает ускорить предоставление земельных участков под строительство и обеспечить продление действующих договоров аренды. Уполномоченные органы планируется наделить правом устанавливать льготы для арендаторов.

Ключевая антикризисная задача — не остановить стройку

Также сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшее время в рамках антикризисного правительственного плана предполагается утвердить специальный план, предусматривающий около 100 мероприятий — от маленьких технических до больших стратегических, таких как развитие ипотеки. Мониторинг и кураторство реализации проекта в регионах России планируется вести ежедневно.

— Мы будем работать по этому плану. Все его исполнение будет проходить через наш штаб. Ключевая антикризисная задача — не остановить стройку. Разрушить сложившуюся систему стройки можно быстро и легко, восстановить — уйдут годы. Плотно работайте со своими заказчиками и подрядчиками — чем больше у вас будет сохранено строительных сил, тем быстрее ваши регионы будут выходить из сложной экономической ситуации, — заявил Хуснуллин.

Хуснуллин также рассказал, что Кабмин России подготовил второй комплекс мер, направленных на оперативное принятие решений. Он позволит не останавливать строительный процесс.

— Сейчас как никогда важна наша слаженная и синхронизированная работа по реализации антикризисной политики, — обратил внимание Хуснуллин.

Главам регионов страны он напомнил о необходимости использовать все существующие механизмы. Также он поручил разъяснить производителям стройматериалов недопустимость роста цен на природные ресурсы, добываемые для строительства.

Хуснуллин напомнил, что правительство выделило дополнительные 163 миллиарда рублей на развитие отрасли. Средства получит в том числе и Татарстан.

— Здесь темпы, как и прежде, нужно наращивать. Эта отрасль почти полностью использует отечественные материалы и технику, поэтому нам ничто не должно мешать реализовывать поставленные президентом цели. План по строительству и ремонту дорог должен быть выполнен как минимум на 100%, — заявил вице-премьер.

Антикризисный план

Антикризисный план, который бы не допустил обвала рынка жилья в России, 1 марта анонсировал Хуснуллин. По его словам, он предусматривает поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, регулирование вопросов ценообразования и поставок стройматериалов. Он же заверил, что российские объемы строительных материалов могут полностью закрыть потребности этой сферы.

Вслед за ним министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что возглавляемое им ведомство считает нужным поддержать ипотечные программы с государственным субсидированием кредитной ставки в рамках правительственных антикризисных мер. По его прогнозу, отмена льготных программ по ипотеке может привести к серьезным последствиям, в том числе к снижению спроса на жилье и остановке строительного процесса.

3 марта Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обозначил ключевую задачу в условиях санкций — не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов.

— Можно спокойно продолжать строить, и более того, надо форсировать и увеличивать объемы, — констатировал Хуснуллин.

Фото: kremlin.ru

Он добавил, что возможность финансирования будет сохраняться, а регионы России должны усилить строительство начатых объектов и реализацию текущих программ. Он призвал губернаторов лично контролировать строительство в ручном режиме и вести мониторинг проблемных вопросов.



Татьяна Демина