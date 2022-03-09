Правительство России выделит дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

Правительство России решило выделить на развитие дорожной инфраструктуры дополнительно 163 миллиарда рублей. Средства направят в том числе и в Татарстан.

— Средства направят на конкретные объекты на федеральных и региональных дорогах в Татарстане, Приморском крае, Белгородской и Кемеровской, Московской и Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе, — говорится в сообщении правительства.

На выделенную сумму также проведут реконструкцию автомобильных трасс. Эти же средства направят на строительство обходов городов, уточнили в правительстве РФ.

По расчетам властей, на дополнительные средства построят и обновят более 750 км федеральных и свыше 290 км региональных дорог. Также будет улучшена транспортная связанность регионов страны.

В этом году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 90 км автомобильных дорог регионального значения. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 4,3 млрд рублей.



Татьяна Демина