Правительство России выделит дополнительные средства на развитие дорожной инфраструктуры в Татарстане
Правительство России решило выделить на развитие дорожной инфраструктуры дополнительно 163 миллиарда рублей. Средства направят в том числе и в Татарстан.
— Средства направят на конкретные объекты на федеральных и региональных дорогах в Татарстане, Приморском крае, Белгородской и Кемеровской, Московской и Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе, — говорится в сообщении правительства.
На выделенную сумму также проведут реконструкцию автомобильных трасс. Эти же средства направят на строительство обходов городов, уточнили в правительстве РФ.
По расчетам властей, на дополнительные средства построят и обновят более 750 км федеральных и свыше 290 км региональных дорог. Также будет улучшена транспортная связанность регионов страны.
В этом году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 90 км автомобильных дорог регионального значения. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 4,3 млрд рублей.
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