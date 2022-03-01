Хуснуллин анонсировал антикризисный план по недопущению обвала рынка жилья в России

На фоне повышения ключевой ставки Центробанка до 20% правительство намерено утвердить антикризисный план, который бы не допустил обвала рынка жилья в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Он включает в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов, — рассказ он. Подробности Хуснуллин пообещал предоставить в ближайшее время.

По его словам, российские объемы строительных материалов могут полностью закрыть потребности этой сферы. Новые меры поддержки власти РФ разрабатывают при взаимодействии с азиатскими рынками.

Фото: Максим Платонов (архив)

Действующие госпрограммы, включая ту, что предусматривает расселение аварийного жилья, российские власти пересматривать не намерены, пишет ТАСС. Продолжат работать и льготные ипотечные программы, заверил Хуснуллин. При этом он отметил, что стоимость ипотеки изменится.

Накануне Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Регулятор объяснил этот шаг тем, что «внешние условия для российской экономики кардинально изменились». Речь идет о санкциях, которые западные страны вводят против России, ее компаний и граждан на фоне специальной военной операции на Украине.



Татьяна Демина