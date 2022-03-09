Coca-Cola и PepsiCo заявили о приостановке продажи напитков в России

Американские корпорации The Coca-Cola Company и PepsiCo приостанавливают свою деятельность на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«The Coca-Cola Company сегодня объявила, что приостанавливает деловую активность в России», — говорится в сообщении компании. «Coca-Cola HBC Россия» принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Фото: pxhere.com

PepsiCo временно ограничивает продажу напитков, а также рекламную деятельность, при этом она продолжит продавать товары первой необходимости, в том числе детское питание.

— Мы объявляем о приостановке продажи Pepsi-Cola и наших напитков в России, включая 7Up и Mirinda.

Ранее McDonald's сообщил о закрытии всех 850 ресторанов в России. А американская компания Yum! Brands, владелец брендов KFC и Pizza Hut, приостановила инвестиций и развитие в России. Британская компания Unilever приостанавливает экспорт своей продукции в Россию и импорт из нее. Она лишь продолжит поставлять произведенные в России предметы первой необходимости и гигиенические средства.

Татьяна Леухина