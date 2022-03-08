Владелец брендов KFC и Pizza Hut заявил о прекращении инвестиций в Россию

Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, приостанавливает свои инвестиции и развитие в России. Свою прибыль от операции в РФ она перенаправляет «на гуманитарные цели».

«Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем оценивать дополнительные варианты», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

Фото: wikimedia.org

У Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

Ранее американская корпорация Procter & Gamble, специализирующаяся на товарах народного потребления, объявила о сокращении перечня поставляемой в Россию продукции и прекращении инвестиций в страну в связи с военной операцией на Украине.



Татьяна Леухина