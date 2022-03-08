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Владелец брендов KFC и Pizza Hut заявил о прекращении инвестиций в Россию

17:32, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 3
Владелец брендов KFC и Pizza Hut заявил о прекращении инвестиций в Россию
Фото: pxhere.com

Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, приостанавливает свои инвестиции и развитие в России. Свою прибыль от операции в РФ она перенаправляет «на гуманитарные цели».

«Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем оценивать дополнительные варианты», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

Фото: wikimedia.org

У Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

Ранее американская корпорация Procter & Gamble, специализирующаяся на товарах народного потребления, объявила о сокращении перечня поставляемой в Россию продукции и прекращении инвестиций в страну в связи с военной операцией на Украине.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 мар
    зато я узнал. пицца хат и кфс - один концерн
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  • Анонимно 08 мар
    эх,так и не довелось покушать в KFC.
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  • Анонимно 08 мар
    И мне не довелось. И в планах их посетить не было. Как же я дальше без них буду жить? Я в печали.
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