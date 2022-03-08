Unilever приостанавливает деятельность в России

Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever приостанавливает экспорт своей продукции в Россию и импорт из нее. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Unilever владелец таких брендов, как Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие.

— Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России, — отметили там.

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Unilever лишь продолжит поставлять произведенные в России предметы первой необходимости и гигиенические средства.

Сегодня о временном закрытии объявил американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder. Приостанавливает все инвестиционные проекты в России Danone. Компания продолжит производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания в РФ. Подробнее о спецоперации РФ на Украине, ее последствиях и реакции — в сюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина