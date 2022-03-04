В Татарстане за неделю нарушение антиковидных мер выявили на 86 объектах

Фото: Максим Платонов (архив)

Управление Роспотребнадзора по Татарстану продолжает контроль и надзор за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

— За неделю проверено 262 объекта, нарушения выявлены в 86. Это 32% от числа проверенных. Составлен 101 протокол, наложены штрафы на общую сумму 507 700 рублей. Административное приостановление деятельности за прошедшую неделю не применялось, — рассказала она.

В 2021 году Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушения антиковидных мер у 2 313 хозяйствующих субъектов. Чаще всего они встречались в частных медицинских организациях и на объектах торговли. В прошлом году составили 2 103 протокола об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 19,3 млн рублей.

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Татьяна Демина