Казанский врач рассказала про особенности постковидного синдрома у детей

Фото: Максим Платонов (архив)

Заведующая изоляционно-диагностическим отделением ДРКБ Лилия Зиятдинова описала особенности постковидного синдрома у детей. По ее словам, они сталкиваются с проблемами, связанными с желудочно-кишечным трактом.

— Чаще у детей постковидный синдром, как и сам вирус, не поражает бронхо-легочную систему. Очень много случаев, когда дети после болезни обращаются с разжижением стула, воспалительной реакцией кишки и другими проблемами ЖКТ. Взрослые обычно путают подобные проявления с обычным энтеровирусом, — рассказала казанский врач.



Также после перенесенного коронавируса дети могут столкнуться с хронической усталостью, проблемами с концентрацией внимания и памяти, бессонницей или нарушением сна. Может также наблюдаться колебание артериального давления, нарушения мочеиспускания, вкуса, обоняния и колебания температуры тела, добавила Зиятдинова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что по состоянию на 11 февраля в Татарстане было занято 99% детских ковидных коек. Согласно данным Минздрава на утро 3 марта, в республике за прошедшие сутки COVID-19 заболели 297 несовершеннолетних. Всего за минувший день в РТ зарегистрировали 1 685 новых случаев коронавируса.

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