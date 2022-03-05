В Тюменской области вылечили восемь пациентов, у которых обнаружили «черную плесень» после COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Врачи в Тюменской области вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после коронавируса — так называемой «черной плесенью», известной как мукормикоз. Об этом сообщает портал URA.RU.

Это считается достаточно редким осложнением. У инфицированных появляется заложенность носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Мукормикоз поражает слизистые, может перейти на кости и хрящи черепа.

Инфекция быстро распространяется. Заболевание может развиться после контакта с грибковыми спорами в окружающей среде или если грибок проникнет в кожу через порез, царапину или ожог.

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле прошлого года в Индии на фоне роста заболеваемости коронавирусом зафиксировали вспышку мукормикоза. СМИ писали, что в штате Гуджарат для инфицированных создавали отдельные палаты в больницах. После этого в стране обнаружили другую грибковую болезнь, которую в Индии называют «белая плесень». Как и мукормикоз, болезнь представляет опасность для больных с диабетом или проходящих лечение от коронавируса с подавленной иммунной системой.



Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отмечала, что эпидемия «черной плесени» в России маловероятна, но люди со слабым иммунитетом вполне могут заболеть мукормикозом.



Татьяна Леухина