Итоги дня: второй раунд российско-украинских переговоров, IKEA временно уходит из РФ, Минниханов о санкциях
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 3 марта.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о возможном введении в ряде регионов страны военного положения и запрета на выезд для мужчин призывного возраста являются уткой. По его словам, это ложная информация, которую граждане пересылают друг другу в соцсетях. Поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всем новостям и не становиться жертвами обычных слухов и обманов.
- Второй раунд переговоров России и Украины начался вечером в Беловежской пуще. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сделает заявление по итогам переговоров с Украиной. Сам министр никаких оценок давать не стал, но сообщил, что решение по ситуации будет найдено.
- Президент России Владимир Путин подробно изложил президенту Франции Эммануэлю Макрону российские условия в контексте переговоров с представителями Киева. В первую очередь демилитаризация и нейтральный статус Украины — чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для РФ. По его словам, утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности, это элементы антироссийской дезинформационной кампании.
- Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил уверенность, что отношения России и США «оттолкнутся от дна», после чего начнут выправляться. По его словам, для этого нужна политическая воля Запада, особенно самих Штатов. Он отметил, что происходящее в последние дни — это беспрецедентная экономическая, политическая, информационная атака на Россию.
- Минобороны России сообщило, что в Мариуполе уже назрела гуманитарная катастрофа, в Киеве, Харькове и Сумах — пока еще назревает. ВС РФ устраивают режим тишины для эвакуации с Украины граждан через гуманитарные коридоры. Сегодня официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь — Широкино. Киевляне могут покинуть город в направлении Василькова. Коридор безопасности создан и на юго-западе Харькова, в направлении на Люботин.
- Также ведомство сообщило, что накануне в Харькове нацисты обстреляли несколько граждан Китая, когда те самостоятельно пытались перейти на территорию России. Два человека получили серьезные ранения. Всего из зоны, где проходит спецоперация, на сегодняшний день эвакуировано более 142,5 тысячи человек, в том числе 39 661 ребенок.
- Несколько стран дали разрешение своим гражданам принимать участие в боевых действиях на Украине — Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Кроме того, командование французского Иностранного легиона намерено отправить военных — этнических украинцев для оказания помощи киевскому режиму. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, на прошлой неделе из Хорватии через Польшу прибыли две сотни наемников, которые вошли в состав батальона националистов на Юго-Востоке Украины.
- В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Татарстане ожидается похолодание. В дневное время синоптики прогнозируют до -10 градусов, а в ночное — до -20 градусов. В пятницу, 4 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночью температуры опустятся до -4 до -9 градусов, а при прояснениях — до -12°С. Днем будет теплее — прогнозируется от -3 до +1 градуса.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал санкции, которые западные страны вводят в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине. Он недоволен тем, что отключение некоторых российских банков от SWIFT и закрытие воздушного пространства ряда государств сказывается на обычных гражданах.
- В Госдуму внесли законопроект о защите граждан России от недружественных действий некоторых стран и международных организаций. Он включает в себя кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года. Также законопроект устанавливает периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора, не подлежит применению.
- Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года. Паралимпийский комитет России назвал решение МПК необоснованным, «так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов».
- Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на Украине. Также одобрен закон об ужесточении ответственности за мародерство, диверсии и госизмену — виновным грозит пожизненное заключение.
- Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории страны. Подчеркивается, что это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад». Как сообщили в компании «Нафтогаз», ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта «в связи с проведением боевых действий на территории Украины».
- Завтра в России должны закрыться магазины IKEA. Шведская компания приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Прекращаются все продажи: в магазинах, интернет-магазинах и студиях. Несмотря на это, торгово-развлекательные центры «Мега» продолжат работать в обычном режиме.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что завтра депутаты рассмотрят законопроект об ответственности за распространение фейков. По его словам, такие соцсети, как Instagram, Facebook, Twitter и YouTube, организовали информационную войну против России — нарушают собственные же правила, нормы международного права и т. д. За передачу фейков и ложных данных депутаты предлагают ввести административную и уголовную ответственность. Размеры штрафов могут достигать 5 млн рублей, а в случаях, которые обернулись тяжкими последствиями, грозит до 15 лет лишения свободы.
- Цена газа в Европе снова обновила исторический рекорд и поднялась до $2 267 за 1 тыс. куб. м. Сегодня цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла о $2 179,6 за 1 тыс. куб. м, то есть €189,9 за МВтч. В целом стоимость газа с начала торгов растет на 14,7%.
- Цена нефти Brent достигла $119 за баррель, что произошло впервые с мая 2012 года. По состоянию на 10.45 по мск цена майских фьючерсов на нефть Brent повышалась на 5,48% — до $119,12 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI повышались в цене на 4,84% — до $115,95. Нефть WTI торгуется выше $115 впервые с 22 сентября 2008 года.
- В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 110 рублей, тем самым обновив исторический максимум. По данным торгов, рекорд побил и курс евро, который поднялся выше 124 рублей. Вчера курсы доллара и евро также обновили исторический максимум. В ходе торгов на Мосбирже доллар превысил 109,185 рубля, курс евро составлял более 122 рублей.
- Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России. Контракт был рассчитан до 2025 года. В 2022 году Сочи в последний раз должен был стать хозяином этапа, после чего соревнования должны были проводиться в Санкт-Петербурге.
- Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте на шесть ступеней с возможностью дальнейшего понижения — с «Baa3» до «B3». Как заявили в агентстве, такие события значительно усиливают геополитические риски. Речь идет в том числе о санкциях против РФ, которые могут оказать влияние на погашение страной суверенного долга.
- В 2021 году в Казани произошло 1 528 ДТП, что на 13,6% меньше, чем в предыдущем году. Количество смертей снизилось на 25,5%, пострадавших — на 12,7%. В прошлом году в городе произошло 515 наездов на пешеходов, из них 271 — на пешеходных переходах.
- 55-летний житель Набережных Челнов, скрываясь от полицейских, во время погони протаранил 25 автомобилей. Согласно результатам медицинского освидетельствования, челнинец был нетрезв. Челнинец остановился только после повреждения трех колес собственного автомобиля. В отношении него составили несколько административных материалов. Кроме того, выяснилось, что задержанный находился в розыске по статье «Вымогательство».
- С 5 марта на четыре рабочих дня АвтоВАЗ приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске в связи с возникшими проблемами поставок электронных компонентов. За этот период предполагается полное и частичное сохранение зарплат сотрудникам, которые по своему усмотрению могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года.
- Банк России ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже. В регуляторе пояснили, что она выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.
- В Казани представили концепцию парка «Спортивный», который расположится на участке набережной от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена». Он будет включать в себя спортивную и игровую зоны, площадку для выгула собак, велосипедную и беговую дорожки, пирс для проведения соревнований по триатлону и заплывов на открытой воде.
- Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в ответ на санкции больше не будет поставлять ракетные двигатели в США производства НПО «Энергомаш». Роскосмос также прекращает сотрудничество с Германией по совместным экспериментам на российском сегменте МКС. Россия также не будет обслуживать оставшиеся у США 24 двигателя РД-180.
- Роскомнадзор потребовал от ООО «Гугл», отвечающего за деятельность Google в России, немедленно прекратить распространять в РФ ложные политические сведения о специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Соответствующие политические сведения показываются российским пользователям видеохостинга YouTube. В РКН сообщили, что они «содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».
- МВД России заявило о введении «дополнительных мероприятий» в связи с призывами к незаконным акциям в регионах 6 марта. Руководство ведомства дало поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Изменения в УПК предусматривают возможность возбуждения уголовных дел следственными органами только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления. Нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в сложившихся сложных экономических условиях ключевой задачей остается не допустить снижения темпов строительства там, где мы можем точно их не снижать, а даже увеличивать. Это относится к дорожному строительству, к работам, связанным с капитальным ремонтом, а также к строительству, которое не связано с большой частью импортных материалов.
- Телеканал «Дождь»* (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) приостановил работу. Об этом сообщила генеральный директор Наталья Синдеева. По ее словам, приостановка работы временная. Когда телеканал вернется к работе, пока неизвестно.
- В столице Татарстана в микрорайоне «Салават купере» появится новое общественное пространство площадью 6 га на пересечении улиц Наиля Юсупова и Альфии Авзаловой. В прошлом году здесь уже проложили инженерные сети, высадили деревья, уложили асфальтобетонное покрытие. На 2022-й запланированы работы по созданию зоны отдыха, в центре которой восстановят озеро, вокруг него обустроят дорожки, пирс, лежаки и скамейки.
- Жителям Казани просят не начислять пени за просроченный платеж за ЖКУ за февраль из-за повышения Центробанком РФ ключевой ставки до 20%. От ее величины зависит размер пени. Однако в УК подчеркивают, что мораторий на начисление пени не был введен, поэтому долг, начисленный ранее, а также пени не списываются.
- Кировский областной суд утвердил приговор в отношении трех сотрудников Следкома Татарстана. Бывший руководитель Набережночелнинского следственного отдела Камиль Халиев и его экс-подчиненные Ильдар Шакиров и Екатерина Перепеченова не смогли добиться отмены условных сроков и пересмотра дела. В ноябре 2021 года Октябрьский райсуд Кирова приговорил трех следователей к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Вину силовики не признавали, настаивая на оправдании.
- Четырех экс-сотрудников полиции Альметьевска будут судить за превышение должностных полномочий, подлог, подстрекательство к незаконному изготовлению наркотиков и склонение к их употреблению. По версии следствия, обвиняемые пошли на преступления с целью повышения показателей своей работы и в феврале 2021-го предложили подозреваемому в наркопроизводстве инсценировать дополнительный эпизод по незаконному изготовлению и хранению им наркотических средств, для чего обеспечили необходимым. Как полагают силовики, фигурант в присутствии полицейский приготовил экстракт маковой соломки и употребил его, а стражи порядка сфальсифицировали ряд протоколов и доставили его на медосвидетельствование. Взамен за «услугу» обвиняемые обещали обеспечить подозреваемого сигаретами и алкоголем.
- В казанском метро до конца этого года появится стабильная мобильная связь и интернет, которые будут работать не только на станциях, но и на перегонах. В тоннеле метро уже начали работу по установке базовых станций 3G/4G.
- В Казани планируют благоустроить «Сад рыбака», расположенный в Адмиралтейской слободе. Основной акцент будет сделан на фонтане в сквере, где восстановят скульптуру рыбака. Здесь воссоздадут вазоны, обустроят спортивную зону с тренажерами, а также появится футбольное поле с амфитеатром и теннисный корт. А летом горожане смогут смотреть фильмы под открытым небом.
*внесен Министерством юстиции в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
Максим КокунинОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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