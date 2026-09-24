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В день послания раиса РТ Госсовету в Казани ограничат движение по ряду улиц

13:07, 24.09.2026

Перекрытия планируются на трех участках

В день послания раиса РТ Госсовету в Казани ограничат движение по ряду улиц
Фото: Реальное время

В понедельник, 28 сентября, в центре Казани могут ограничить движение и парковку транспорта в связи с оглашением послания раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету Татарстана.

Так, ограничения будут действовать при необходимости с 7:00 до 12:00 на следующих участках:

  • ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Бассейной (в обоих направлениях);
  • ул. Театральная, на участке от ул. Тельмана до ул. Дзержинского (в обоих направлениях);
  • ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной.

На этот же период в центре города запретят движение и парковку на электросамокатах и велосипедах.

Ранее сообщалось, что в центре Казани образовалась пробка протяженностью 4 км.

Никита Егоров

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