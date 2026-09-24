В Госдуме создадут комитеты по ИИ и по уголовному законодательству

Комитет по цифровому развитию и ИИ, как ожидается, займется регулированием цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем

Фото: Айдар Раманкулов

В Госдуме девятого созыва планируется создать два новых комитета — по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству. Об этом сообщает «Ъ».

Комитет по цифровому развитию и ИИ, как ожидается, займется регулированием технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, маркетплейсов, беспилотных систем и креативных индустрий. Ранее в палате обсуждалось и другое название — «Комитет по технологическому лидерству».

Появление Комитета по уголовному и административному законодательству связано с предполагаемым разделением действующего комитета по государственному строительству и законодательству. Ранее источники также сообщали, что в новом созыве может появиться отдельный комитет по развитию новых регионов.

Напомним, после обработки 99,89% протоколов участковых комиссий явка на выборах в Госдуму девятого созыва достигла 59,68%. В голосовании приняли участие около 67,3 млн человек.

Алсу Сабирзанова