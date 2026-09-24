Власти Казани заявили о создании благотворительного фонда для людей с особенными потребностями
Это будет фонд Казанского юридического форума, сообщил Ильсур Метшин
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о том, что было принято решение о создании благотворительного фонда Казанского международного юридического форума. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании площадки.
— Мы приняли решение о создании благотворительного фонда Казанского международного юридического форума, и его главная цель — это системная поддержка детей и людей с особенными потребностями, — рассказал мэр.
Кроме того, 26 сентября в Казани пройдет благотворительный теннисный турнир, сообщил Метшин. Мероприятие проведут в рамках форума совместно с фондом «Добрая Казань».
Казанский международный юридический форум проходит в столице Татарстана уже пятый раз. За этот период число участников выросло с 400 до 2 тыс. человек.
— Также в пять раз увеличилось число государств, представители которых приехали в Казань для участия в диалоге, обмене идеями и предложениями. В этом году география форума охватила 74 города России и 30 стран, — подчеркнул Метшин.
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