Власти Казани заявили о создании благотворительного фонда для людей с особенными потребностями

Это будет фонд Казанского юридического форума, сообщил Ильсур Метшин

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о том, что было принято решение о создании благотворительного фонда Казанского международного юридического форума. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании площадки.

— Мы приняли решение о создании благотворительного фонда Казанского международного юридического форума, и его главная цель — это системная поддержка детей и людей с особенными потребностями, — рассказал мэр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, 26 сентября в Казани пройдет благотворительный теннисный турнир, сообщил Метшин. Мероприятие проведут в рамках форума совместно с фондом «Добрая Казань».

Казанский международный юридический форум проходит в столице Татарстана уже пятый раз. За этот период число участников выросло с 400 до 2 тыс. человек.

— Также в пять раз увеличилось число государств, представители которых приехали в Казань для участия в диалоге, обмене идеями и предложениями. В этом году география форума охватила 74 города России и 30 стран, — подчеркнул Метшин.

Галия Гарифуллина