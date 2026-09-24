Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды

Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля

Фото: Динар Фатыхов

Страховые пенсии в России в 2027 году будут повышены дважды. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

С 1 февраля пенсии проиндексируют на 6,8% — по уровню инфляции за прошлый год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3% — по темпу роста зарплаты.

По данным ведомства, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.

Ранее сообщалось, что пенсии работающих индексируются вместе с пенсиями неработающих. При назначении пенсии Соцфонд России сразу рассчитывает сумму исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.

Алсу Сабирзанова