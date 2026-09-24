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Состав Госдумы обновится на 43%

16:58, 24.09.2026

Сильнее всех изменится фракция ЛДПР

Состав Госдумы обновится на 43%
Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Депутатский корпус Госдумы в новом созыве обновится на 43%. Об этом рассказали три источника в нижней палате парламента, передает РБК.

Сильнее всех изменится фракция ЛДПР — на 65%. У «Новых людей» будет примерно половина новичков (47%), у «Единой России» — 44%, в «Справедливой России» — 35%. Меньше всего обновление затронет КПРФ — 13,5%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По предварительным данным, среди депутатов будет 54 участника военной операции. Доля женщин в Думе составит около 19% — примерно на 2% больше, чем в прошлом созыве.

Среди глав комитетов и комиссий сменится примерно треть. По словам источника в нижней палате, в конце последней сессии прошлого созыва председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал по возможности сохранить действующих глав комитетов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме создадут комитеты по ИИ и по уголовному законодательству.

Алсу Сабирзанова

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