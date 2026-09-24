С 1 октября изменятся условия семейной ипотеки

В большинстве регионов России ставка будет зависеть от числа детей

Фото: Динар Фатыхов

С 1 октября 2026 года вступают в силу новые условия программы семейной ипотеки. Для участия в ней хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше 7 лет на момент заключения договора. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В большинстве регионов России ставка будет зависеть от числа детей: пять и более детей — 2%, с лимитом до 10 млн рублей, четыре ребенка — 4%, до 10 млн, три — 6%, до 10 млн, два — 8%, до 8 млн, один — 10%, до 6 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области действуют другие условия: пять и более детей — 4%, до 18 млн рублей, четыре — 6%, до 18 млн, три — 8%, до 18 млн, два — 10%, до 15 млн, один — 12%, до 12 млн рублей.

Для строительства частного дома, завершения его строительства или покупки участка с последующим возведением дома ставка сохранится на уровне 6% — независимо от числа детей и региона проживания семьи.

Ранее сообщалось, что в Татарстане размер денежной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка увеличили на 17%, с 200 тыс. до 234 тыс. рублей.

Алсу Сабирзанова