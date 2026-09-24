Анджей Сапковский планирует закончить новую книгу о Ведьмаке к концу 2027 года

Новая книга будет о Геральте, писатель отказался возвращаться к истории Йеннифэр

Фото: Реальное время

Анджей Сапковский работает над новой книгой о Ведьмаке. Писатель рассказал о сроках работы во время фестиваля фантастики Copernicon в Торуни. По его словам, он рассчитывает завершить рукопись к концу 2027 года. При этом автор отметил, что планы могут измениться. Завершение текста в 2027 году не означает, что читатели получат книгу в тот же период. После окончания работы издательству потребуется время на подготовку издания. Поэтому выход новой книги о Геральте стоит ожидать не раньше 2028 года.

Сюжет снова расскажет о Геральте из Ривии. На фестивале Сапковского также спросили о возможной отдельной истории о Йеннифэр. Писатель ответил, что не видит необходимости развивать такой сюжет. Последней книгой Сапковского стал роман «Перекресток воронов», который вышел в 2024 году. Автор перенес действие в период молодости Геральта и показал его первые приключения. Новая книга продолжит работу писателя с образом Ведьмака, но подробности сюжета пока остаются неизвестными.



Екатерина Петрова