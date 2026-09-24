В МВД Татарстана оценили перспективы ужесточения правил работы мигрантов
Расширять список запретов без анализа результатов петербургской модели не намерены
Отвечая на вопрос «Реального времени», заместитель министра внутренних дел по РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник прокомментировал возможность введения в республике ограничений на работу мигрантов по аналогии с Санкт-Петербургом, где иностранцам запретили трудиться в такси и ряде других сфер.
По словам спикера, в Татарстане ограничения на работу иностранных граждан в такси уже действуют. Что касается распространения подобных запретов на другие сферы — в частности, на сферу госуслуг, как это сделано в Петербурге, — Дзьоник отметил, что эта модель пока слишком нова и требует анализа результатов ее применения.
— Работа иностранного гражданина — это всегда две стороны медали и экономическая модель. Добросовестный труженик нам нужен. И, соответственно, четкое соблюдение законодательства. Вот это ключевое, — подчеркнул полковник.
Таким образом, ведомство намерено наблюдать за практической реализацией петербургской модели, прежде чем принимать решения о ее применении в Татарстане.
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