В МВД Татарстана оценили перспективы ужесточения правил работы мигрантов

Расширять список запретов без анализа результатов петербургской модели не намерены

Фото: Максим Платонов

Отвечая на вопрос «Реального времени», заместитель министра внутренних дел по РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник прокомментировал возможность введения в республике ограничений на работу мигрантов по аналогии с Санкт-Петербургом, где иностранцам запретили трудиться в такси и ряде других сфер.

По словам спикера, в Татарстане ограничения на работу иностранных граждан в такси уже действуют. Что касается распространения подобных запретов на другие сферы — в частности, на сферу госуслуг, как это сделано в Петербурге, — Дзьоник отметил, что эта модель пока слишком нова и требует анализа результатов ее применения.

— Работа иностранного гражданина — это всегда две стороны медали и экономическая модель. Добросовестный труженик нам нужен. И, соответственно, четкое соблюдение законодательства. Вот это ключевое, — подчеркнул полковник.

Таким образом, ведомство намерено наблюдать за практической реализацией петербургской модели, прежде чем принимать решения о ее применении в Татарстане.

Дмитрий Зайцев