Вестминстерское аббатство установит 2,5-метровый мемориал Джону Толкину рядом с плитой Льюиса

Мемориал Толкину создадут десятки специалистов за 1 тыс. часов работы с британским деревом

Вестминстерское аббатство установит мемориал Джону Толкину в Уголке поэтов, пишет The Times. Писатель получит место рядом с памятной плитой Клайва Льюиса, автора «Хроник Нарнии». Толкин и Льюис много лет общались в Оксфорде и входили в литературный круг «Инклинги». Мемориал установят на колонне. Его высота составит 2,5 метра. Центральным элементом станет дерево с цветами и плодами. Толкин сам использовал похожий образ в своих рисунках. Он называл его «Деревом сказаний» или «Деревом Амалиона». Для писателя каждый лист, цветок и плод символизировал отдельную легенду, стихотворение или историю.

Вестминстерское аббатство планирует открыть мемориал весной 2027 года. Дату связали сразу с двумя годовщинами. В 2027 году исполнится 90 лет со дня выхода «Хоббита». Также пройдет 50 лет с публикации «Сильмариллиона», который вышел уже после смерти Толкина.

Над мемориалом десятки специалистов проведут около 1 тыс. часов. Основным материалом станет древесина из Великобритании. В конструкцию войдет часть черной сосны из Ботанического сада Оксфорда. Дерево срубили в 2014 году. Толкин любил эту сосну, поэтому проектировщики решили включить ее древесину в мемориал. Авторы также добавят мореный дуб. Этот материал сохранялся под землей в Восточной Англии до 5 тыс. лет. Для синего цвета мастера используют дубовые чернила. Похожими чернилами в прошлом писали «Великую хартию вольностей».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Проект разработала студия Broadbent Studio из Честера. Художники согласовали концепцию с исследователями творчества Толкина и его наследниками. Производством займется мастерская Silverlining Furniture из Рексэма. Она использует точную обработку деталей, чтобы мемориал мог сохраняться как постоянная часть аббатства.

Толкин преподавал древнеанглийский, среднеанглийский и древнескандинавский языки в Оксфорде. В 1937 году он выпустил «Хоббита». В 1954-м писатель начал публиковать «Властелина колец». Книги рассказывают о Бильбо и Фродо Бэггинсах и их путешествиях по Средиземью. По данным источника, «Властелин колец» разошелся по миру тиражом более 150 млн экземпляров. В 1930-е и 1940-е годы Толкин и Льюис встречались в оксфордском пабе Eagle and Child. Вместе с другими писателями они читали друг другу свои тексты и обсуждали работу. Толкин умер в 1973 году в возрасте 81 года. Льюис умер в 1963 году в возрасте 64 лет.



Екатерина Петрова