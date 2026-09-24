В Татарстане подешевел бензин АИ-92 и дизельное топливо

Также выросли цены на бензин АИ-95

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с 14 по 21 сентября подешевели бензин АИ-92 и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

21 сентября стоимость АИ-92 составляла 68,75 рубля за литр (-0,38% к 14 сентября). Дизельное топливо стоило 80,23 рубля за литр (-0,93%).

Также за этот период в республике выросли цены на бензин АИ-95 — до 73,88 рубля за литр (+0,07%). Стоимость марок АИ-98 и выше осталась на уровне 99,25 рубля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По сравнению с декабрем 2025 года цены на все виды топлива выросли: АИ-92 — на 14,8%, АИ-95 — на 16,68%, АИ-98 и выше — на 13,56%, дизтопливо — на 11,97%.

Ранее сообщалось, что ЦБ оценил влияние топливного рынка на инфляцию. Прямой вклад ситуации на рынке моторного топлива в инфляцию составляет примерно 0,7—0,8 п. п.

Алсу Сабирзанова