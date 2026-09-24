Казань продает памятник модерна — Дом Молоткова на улице Горького

Муниципалитет выставил на торги более 2,5 тыс. кв. м в историческом здании 1913 года

Казанский исполком включил помещения в Доме Молоткова в перечень муниципальной недвижимости, которая пойдет с молотка. Речь иднт о здании на улице Максима Горького, 29/19 — одном из самых ярких образцов казанского модерна, построенном в 1912–1913 годах по проекту архитектора Василия Трифонова. Цена на этот лот не установлена. На это обратил внимание журналист «Реального времени».

Охранный статус дому присвоили еще в 1987 году — постановлением Совета Министров ТАССР. С тех пор здание находится под государственной охраной как памятник градостроительства и архитектуры регионального значения.

На продажу выставлены помещения первого, второго и третьего этажей вместе с подвалом — суммарно 2 529 кв. м. Дополнительно продается небольшое помещение на первом этаже площадью около 43 кв. м.



Дмитрий Зайцев