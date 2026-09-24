В РТ женщинам до 25 лет хотят выплатить 350 тыс. рублей за рождение второго ребенка

Предполагается, что выплата будет установлена до 1 января 2032 года

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В Татарстане планируется ввести единовременную выплату в размере 350 тыс. рублей за рождение второго и последующих детей. Эта мера будет доступна для женщин в возрасте до 25 лет. Проект постановления правительства республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что выплата будет установлена до 1 января 2032 года.

Чтобы получить выплату, женщина должна быть гражданкой РФ и постоянно проживать в Татарстане. Заявление на получение денег можно будет подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, при этом у заявителя не должно быть задолженности по налогам и страховым взносам перед бюджетами РФ.

Заявление можно будет подать в республиканский центр материальной помощи. В случае смерти женщины или лишения ее родительских прав право на единовременную выплату перейдет к отцу или опекуну ребенка.

Ранее сообщалось, что в Татарстане денежную выплату многодетным семьям взамен земли увеличили на 17%.

Никита Егоров