В ряде домов Ново-Савиновского района Казани временно отключили воду

Ограничения связаны с аварией

Фото: Динар Фатыхов

В Ново-Савиновском районе временно прекращена подача воды в ряде домов из-за аварийных работ на водопроводных сетях по адресу ул. Адоратского, 36б. Водоснабжение отключено ориентировочно до 22:00 24 сентября, сообщают в МУП «Водоканал».

Отключение касается следующих адресов:

ул. Адоратского: 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 34б, 34в, 36, 36а корп. 1, 36а корп. 2, 36б, 36в, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;

ул. Гаврилова: 30, 30а, 30б, 30в, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 54б, 56 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

ул. Маршала Чуйкова: 73, 75, 77, 77а, 79, 79а, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 93а.

Авария произошла на водопроводе, построенном в 1989 году. Для обеспечения жителей будет организован подвоз воды с помощью автоцистерн.

Ранее сообщалось, что в день послания раиса РТ Госсовету в Казани ограничат движение по ряду улиц.

Никита Егоров