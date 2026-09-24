От «Алабуги» до общепита: где работают мигранты в Татарстане

В Татарстане преступность мигрантов упала на 41%, выдворений стало в 2,5 раза больше. МВД раскрыло сферы занятости иностранцев и цену «липовой» прописки

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане подвели промежуточные итоги работы миграционных служб. В МВД отмечают: преступность среди иностранцев пошла на спад. За восемь месяцев 2026 года расследовали 327 преступлений — это почти на 41% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом проверок стало больше: сотрудники провели почти шесть тысяч мероприятий, чтобы выявить нарушения миграционного законодательства. Об этом заявил замглавы МВД по РТ Денис Дзьоник.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, суды стали жестче реагировать на нарушения. Решений о выдворении иностранцев вынесли более чем в 2,5 раза больше — 2 731 случай. Депортаций оформили 78, а въезд в Россию закрыли для 5 280 иностранцев. Отдельно держат на контроле работодателей: 607 протоколов составили за то, что компании не успели в трехдневный срок сообщить о найме мигранта.

По словам замминистра, традиционно мигранты заняты в нескольких ключевых отраслях. В первую очередь это строительство — в том числе крупные площадки вроде «Алабуги», где сейчас активно ведутся работы. Системно привлекают иностранцев и на таких промышленных гигантах, как КАМАЗ. Значимый объем трудовых мигрантов задействован и в нефтехимической промышленности: там иностранцы работают на законных основаниях в рамках установленных квот. Не менее востребованными остаются места в сфере общественного питания — спрос на рабочую силу здесь стабильно высокий.

Отдельный блок вопросов касался фиктивной регистрации — когда человек встает на учет по одному адресу, а живет по другому. Полковник напомнил, что борьба с организацией нелегальной миграции идет на системной основе.

— Нами на системной основе ведется работа, направленная на противодействие организации нелегальной миграции. По данным ведомства, по таким эпизодам возбуждено свыше 500 уголовных дел. Подобные случаи не носят массового, системного характера, но работа по этому направлению не останавливается ни на день, — отметил полковник.

Не обошли стороной и тему «фиктивных» хозяев квартир — тех, кто за деньги оформляет регистрацию, хотя человек там жить не будет. На вопрос о среднем размере такого незаконного вознаграждения полковник ответил, что это не входит в компетенцию миграционной службы.

— Это прерогатива того лица, которое встает на преступный путь. Собственник принимает решение об оплате этой, по сути, незаконной постановки на миграционный учет, — подчеркнул он. Однако, отвечая на вопрос «Реального времени» о так называемой «вилке», пояснил, что в среднем размер взятки составляет 5 тысяч рублей.

Дмитрий Зайцев