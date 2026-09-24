От «Алабуги» до общепита: где работают мигранты в Татарстане
В Татарстане преступность мигрантов упала на 41%, выдворений стало в 2,5 раза больше. МВД раскрыло сферы занятости иностранцев и цену «липовой» прописки
В Татарстане подвели промежуточные итоги работы миграционных служб. В МВД отмечают: преступность среди иностранцев пошла на спад. За восемь месяцев 2026 года расследовали 327 преступлений — это почти на 41% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом проверок стало больше: сотрудники провели почти шесть тысяч мероприятий, чтобы выявить нарушения миграционного законодательства. Об этом заявил замглавы МВД по РТ Денис Дзьоник.
По его словам, суды стали жестче реагировать на нарушения. Решений о выдворении иностранцев вынесли более чем в 2,5 раза больше — 2 731 случай. Депортаций оформили 78, а въезд в Россию закрыли для 5 280 иностранцев. Отдельно держат на контроле работодателей: 607 протоколов составили за то, что компании не успели в трехдневный срок сообщить о найме мигранта.
По словам замминистра, традиционно мигранты заняты в нескольких ключевых отраслях. В первую очередь это строительство — в том числе крупные площадки вроде «Алабуги», где сейчас активно ведутся работы. Системно привлекают иностранцев и на таких промышленных гигантах, как КАМАЗ. Значимый объем трудовых мигрантов задействован и в нефтехимической промышленности: там иностранцы работают на законных основаниях в рамках установленных квот. Не менее востребованными остаются места в сфере общественного питания — спрос на рабочую силу здесь стабильно высокий.
Отдельный блок вопросов касался фиктивной регистрации — когда человек встает на учет по одному адресу, а живет по другому. Полковник напомнил, что борьба с организацией нелегальной миграции идет на системной основе.
Не обошли стороной и тему «фиктивных» хозяев квартир — тех, кто за деньги оформляет регистрацию, хотя человек там жить не будет. На вопрос о среднем размере такого незаконного вознаграждения полковник ответил, что это не входит в компетенцию миграционной службы.
— Это прерогатива того лица, которое встает на преступный путь. Собственник принимает решение об оплате этой, по сути, незаконной постановки на миграционный учет, — подчеркнул он. Однако, отвечая на вопрос «Реального времени» о так называемой «вилке», пояснил, что в среднем размер взятки составляет 5 тысяч рублей.
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