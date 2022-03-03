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Из Казани отправилась фура с гуманитарной помощью жителям Донбасса — видео

00:58, 03.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Из Казани отправилась фура с гуманитарной помощью жителям Донбасса — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из Казани сегодня отправилась вторая фура с гуманитарной помощью беженцам с ЛНР и ДНР. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Она направилась в распределительный центр в Ростовскую область. Неравнодушные татарстанцы принесли жителям Донбасса продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовую технику, туалетную бумагу, школьные принадлежности, одежду.

«Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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