Из Казани отправилась фура с гуманитарной помощью жителям Донбасса — видео

Из Казани сегодня отправилась вторая фура с гуманитарной помощью беженцам с ЛНР и ДНР. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Она направилась в распределительный центр в Ростовскую область. Неравнодушные татарстанцы принесли жителям Донбасса продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовую технику, туалетную бумагу, школьные принадлежности, одежду.

«Реальное время» побывало на месте отправки гуманитарной помощи. Фото и видео — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина