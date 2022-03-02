Татарстан отправил гуманитарную помощь жителям Донбасса

18:34, 02.03.2022 12
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня с казанского склада отправилась вторая фура с гуманитарной помощью беженцам с ЛНР и ДНР в распределительный центр в Ростовскую область. В состав фуры вошли продукты с длительным сроком годности, крупы, средства гигиены, бытовая техника, туалетная бумага, школьные принадлежности, одежда.


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