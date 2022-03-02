Грушко заявил, что Россия не окажется в изоляции

Фото: Максим Платонов

Россия не окажется в изоляции. Об этом свидетельствует реальная жизнь, считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, Запад разрушает свои же институты и правила, принятые в том числе РФ как гарантии стабильности. По мнению Грушко, стабилизировать ситуацию смогут исключительно новые правила, но не «размахивание санкционной булавой», передает ТАСС.

Напомним, против России ввели санкции ряд стран. Например, Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Также ЕС объявил об отключении семи российских банков от SWIFT: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ.

Накануне американская корпорация Apple заявила об ограничении работы Apple Pay в РФ. Кроме того, прекращается весь экспорт в РФ и ограничивается использование других сервисов. На официальном сайте Apple в России невозможно приобрести продукцию американской корпорации.

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Диана Жиленкова