Российские банки под санкциями не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Российские банки, попавшие под «блокирующие» санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины, больше не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, сообщает «РИА Новости».



Ранее выданные карты банков продолжат работу внутри России. Карты «Мир» по-прежнему смогут выпускать.

«Visa предпримет решительные действия, чтобы обеспечить соответствие своих действий с налагаемыми санкциями, также компания готова следовать будущим ограничениям», — сообщили в компании. Mastercard ранее заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети.

Фото: realnoevremya.ru

24 февраля США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц. Среди них были Сбербанк, «Газпромбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «Совкомбанк». Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что страна намерена ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.



Сегодня Южная Корея объявила, что ограничит транзакции с семью российскими банками, попавшими под американские санкции из-за ситуации на Украине.

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Маргарита Головатенко