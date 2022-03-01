Южная Корея ограничит транзакции с российскими банками, попавшими под санкции США

Южная Корея ограничит транзакции с семью российскими банками, попавшими под американские санкции из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство планирования и финансов страны.

Ограничения коснутся Сбербанка, ВЭБ, «Промсвязьбанка», ВТБ, «Открытия», «Новикомбанка», «Совкомбанка» и их дочерних организаций. Также южнокорейские власти намерены позволить вести дела с Россией только в порядке исключения в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство при условии, если подобное исключение сделано в США.

Кроме того, правительство страны рекомендует отказаться частным инвесторам от инвестиций в российские государственные облигации, изданные после 2 марта. Когда Евросоюз представит конкретный план по отключению России от международной платежной системы SWIFT, Южная Корея также намерена присоединиться к этим санкциям.

24 февраля США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц. Среди них были Сбербанк, «Газпромбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «Совкомбанк». Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что страна намерена ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.



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Дарья Акимова