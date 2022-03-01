Mastercard заблокировала доступ к платежной сети нескольким российским финансовым институтам
Корпорация Mastercard объявила о блокировке доступа нескольких финансовых институтов к своей платежной системе. Причиной стали антироссийские санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины.
Как сообщил глава корпорации Майкл Мибах, Mastercard в ближайшие дни продолжит взаимодействовать с регуляторами, чтобы полноценно выполнять свои обязательства, передает ТАСС.
Накануне Великобритания ввела санкции против банка «Открытие», «Совкомбанка» и Внешэкономбанка. Как сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, страна также намерена арестовать недвижимость и яхты российских олигархов.
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