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Mastercard заблокировала доступ к платежной сети нескольким российским финансовым институтам

06:42, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Mastercard заблокировала доступ к платежной сети нескольким российским финансовым институтам
Фото: Максим Платонов

Корпорация Mastercard объявила о блокировке доступа нескольких финансовых институтов к своей платежной системе. Причиной стали антироссийские санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины.

Как сообщил глава корпорации Майкл Мибах, Mastercard в ближайшие дни продолжит взаимодействовать с регуляторами, чтобы полноценно выполнять свои обязательства, передает ТАСС.

Накануне Великобритания ввела санкции против банка «Открытие», «Совкомбанка» и Внешэкономбанка. Как сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, страна также намерена арестовать недвижимость и яхты российских олигархов.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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