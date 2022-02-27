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«РИА Новости»: российско-украинские переговоры пока не начались и начнутся еще не скоро

22:20, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
«РИА Новости»: российско-украинские переговоры пока не начались и начнутся еще не скоро
Фото: pixabay.com

Переговоры России и Украины пока не начались и начнутся еще не скоро. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Sputnik Беларусь.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал, что украинская делегация еще не доехала до места переговоров с российской. По его словам, представителей Киева будет немного, где-то до пяти человек.

Кроме того, отмечается, что место встречи изменили по требованию Украины.

Сегодня российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. Так Россия выразила готовность начать переговоры в Гомеле. Представители РФ ожидали подтверждения от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что украинская делегация встретится с российской для переговоров в Белоруссии. Сам Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с делегацией РФ.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
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