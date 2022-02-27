Чехия отказалась играть в стыковочном матче с командой России за право участия в ЧМ по футболу

Сборная Чехии по футболу отказалась проводить возможный стыковочный матч с командой России за право участия в чемпионате мира по футболу в Катаре, сказано на сайте Футбольной ассоциации Чехии.



— Исполком Футбольной ассоциации Чехии, сотрудники и игроки национальной сборной согласились, что в нынешней ситуации играть против команды России невозможно, даже на нейтральном поле, — приводит «РИА Новости» сообщение.

Чехия объявила о решении вслед за командами Польши и Швеции. Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша написал в Twitter, что на фоне сложившейся ситуации на Украине это решение — единственно правильное. Вчера он сообщал о переговорах с федерациями Швеции и Чехии для представления FIFA общей позиции.

На фоне ситуации вокруг украинского кризиса отменились многие спортивные соревнования и мероприятия. Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема, а Международная федерация плавания (FINA) отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду — они должны были пройти в Казани.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. А «Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в этом году в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, в FIS запретили использовать флаг и гимн России на официальных мероприятиях.

Европейский вещательный союз (ЕВU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Кроме того, перенесен из РФ чемпионат Европы — 2022 по керлингу.

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Маргарита Головатенко