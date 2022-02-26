Сборная Польши отказалась проводить стыковой матч ЧМ-2022 по футболу против России

Сборная Польши намерена отказаться от проведения стыкового матча с Росией в связи с ситуацией на Украине, сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша в своем Twitter.



Кулеша написал, что на фоне сложившейся ситуации это решение — единственно правильное. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с федерациями Швеции и Чехии для представления FIFA общей позиции.

В четверг сборные Польши, Швеции и Чехии объявили, что не намерены проводить матчи квалификации к чемпионату мира — 2022 в России из-за обострения отношений страны с Украиной.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami i , aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

Встреча команд намечена на 24 марта, ее планировалось провести в Москве. Сборная РФ в случае победы выйдет в финал мини-турнира, где ее соперником станет победитель матча Швеция — Чехия.

Как заявил «РИА Новости» почетный президент Российского футбольного союза Колосков, сборная Польши получит техническое поражение, если не приедет на матч с Россией.

На фоне ситуации вокруг Украинского кризиса отменились многие спортивные соревнования и мероприятия. Международная федерация дзюдо отменила турнир Большого шлема, а Международная федерация плавания (FINA) отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду — они должны были пройти в Казани.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. А «Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в этом году в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, в FIS запретили использовать флаг и гимн России на официальных мероприятиях.

Европейский вещательный союз (ЕВU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Кроме того, перенесен из РФ чемпионат Европы — 2022 по керлингу.

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Маргарита Головатенко