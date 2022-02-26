Главное о коронавирусе на 26 февраля: остановка сотрудничества по «Спутнику V», усиление последствий COVID-19

Фото: Максим Платонов

За неделю в Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 1,2%

За сутки зарегистрировано 2 418 случаев заражения коронавирусом. Всего на 26 февраля общее количество инфицированных в РТ достигло 111 030 человек. Выздоровело за весь период 77 236 человек, в том числе 3 696 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 717 человек, за последние сутки — шестеро. Госпитализировали 269 человек.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что вопрос о разрешении общепиту работать ночью пока не рассматривается. Она напомнила, что эта норма федеральная, а не республиканская. По ее словам, на сегодня запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу объектов общественного питания с 23.00 до 6 утра остается. Также отмечается, что и послабление ограничений не планируется.

С 1 по 24 февраля в общественном транспорте Казани выявлено 10 042 пассажира без средств индивидуальной защиты. Ревизорами было проверено 6 842 единицы общественного транспорта на 94 контрольных точках. Рейды по проверкам соблюдения пассажирами требований Роспотребнадзора в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводит Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок».

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился на 1,2%. По данным федерального оперштаба, по состоянию на 25 февраля он оценивается в 53,8%, тогда как на 18 февраля он составлял 55%. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане прививку от COVID-19 сделал уже 2 431 841 человек. Завершили курс вакцинации 2 355 985 татарстанцев. Однако эти цифры отличаются от последних данных Минздрава РТ. По данным ведомства, в Татарстане на утро 25 февраля вакцинацию против коронавируса прошли 2 460 617 человек. Из них 1 925 700 получили вторую прививку.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что татарстанцы с «омикроном» стали чаще обращаться к врачам в средней и тяжелой степени тяжести заболевания. По его словам, раньше большинство пациентов лечились дома, однако сейчас заболевших приходится все чаще госпитализировать в средней и тяжелой степени тяжести.

Фото: Максим Платонов

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Китаем и Индонезией

За последние сутки в России выявили 122 995 новых случаев коронавируса, выздоровели 181 343 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 175 023 человек, а выздоровевших — до 13 321 314 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 793 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 350 158 человек.

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта. Рейсы будут совершаться три раза в неделю по маршруту Москва — Денпасар в Индонезию и один раз в неделю по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай. Также Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов в 16 стран. Кроме того, с этого же числа возобновляются полеты из международного аэропорта Череповца по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, где уже возвращено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что решение властей итальянской столичной области Лацио о прекращении сотрудничества по вакцине «Спутник V» не скажется на работе центра, но может замедлить прогресс в совместной борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил, что эти действия антиконструктивны, совместно Россия и Италия противодействовали бы пандемии намного эффективнее. Как сообщил Гинцбург, центр также планирует больше сотрудничать с Аргентиной, Китаем и Израилем.

Также Гинцбург прокомментировал, насколько эффективна российская вакцина «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса. По его словам, если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%. Специалист добавил, что защита от заражения не очень высокая и достигает около 56%, но назальная форма вакцины увеличит этот показатель.

Он добавил, что центр им. Гамалеи подал документы с поправкой на внесение изменений в протокол исследований детской вакцины против коронавируса. По его словам, на следующей неделе эксперты в центре контроля лекарственных средств должны рассмотреть поправку. В настоящее время отбор добровольцев еще не начался, работа, предположительно, стартует через две недели.

Фото: rospatent.gov.ru

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов рассказал, как вооруженное противостояние России и Украины может повлиять на развитие пандемии коронавируса COVID-19 в РФ. По его словам, потенциальная угроза новой вспышки коронавирусной инфекции в России велика. Это связано с вызванными военным конфликтом перемещениями больших масс людей — военнослужащих, беженцев из Донбасса, и не только их. В поезде люди дольше находятся друг рядом с другом в замкнутом пространстве, чем на борту самолета, что увеличивает возможность нечаянно передать коронавирус.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день сделано более 87,3 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, а уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8%, на прошлой неделе он достигал 59,7%. По ее словам, лидерство по уровню коллективного иммунитета, где он превысил отметку в 80%, у четырех регионов: Санкт-Петербург (84,2%, уменьшение за неделю на 0,7 п.п.), Мурманская область (81,8 %, уменьшение на 1 п.п.), Карелия (81,2%, уменьшение за неделю на 2,6 п.п.), Севастополь (81,2%, уменьшение за неделю на 1,7 п.п). Три недели назад таких регионов было шесть.

Также Голикова рассказала, что коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений. Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране снижается из-за утраты иммунитета у россиян, которые были привиты и переболели более полугода назад. По ее словам, именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений.

Сотрудники Центра Чумакова провели оценку уровня нейтрализации омикрон — штамма COVID-19 сыворотками крови людей, привитых вакциной «КовиВак», и животных, привитых вакцинами «КовиВак» и «КовиВак — Дельта». Для исследования были использованы сыворотки крови 21 участника клинических исследований, получившего вакцину весной 2021 года, не имевшего к тому моменту антител к вирусу. В результате исследования методом вирус-нейтрализации было установлено, что 13 из 21 (61,9%) сыворотки участников клинических исследований, получивших вакцину «КовиВак», нейтрализовали высокую концентрацию вируса SARS-CoV-2 варианта «омикрон». Это говорит о том, что вакцина «Ковивак-Дельта» хорошо нейтрализует вирус у мышей, но еще требуются испытания на людях.

Фото: chumakovs.ru

Руководитель Медицинского центра династии Гончаровых, кардиолог, терапевт Игорь Гончаров рассказал, какие осложнения на сердечно-сосудистую систему может дать перенесенная коронавирусная инфекция. Он отметил, что вирус влияет на кровь, сосуды, сердце. К воспалительным заболеваниям сердца — перикардитам и эндокардитам — может привести наличие жидкости, которая скапливается в непосредственной близости от сердечной мышцы в результате перенесённой инфекции. Если через неделю после выздоровления сохраняется одышка — это повод обратиться к специалистам.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков усомнился в эффективности кисломолочных бактерий против симптомов COVID-19. По его словам, эти бактерии выращивают обычно на специальных средах. Они теряют возможность колонизировать что бы то ни было. Волчков отметил, что они приспособились жить в идеальных условиях искусственных питательных сред, и не могут конкурировать с реальной микрофлорой кишечника.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал показатель смертности омикрон — штамма COVID-19. Он объяснил, что вирусы стремятся сохранить свою способность заражать, что не всегда им удается. Часть генома инфекции, отвечающая за отношение к смерти, не защищена. Она активно мутирует, поэтому со временем летальность вируса уменьшается. По его словам, смертность от «омикрона» среди вакцинированных граждан близка к нулю и достигает 0,1-0,2%. Среди остальных зараженных он оценил летальность этой мутации коронавируса в 0,5 % от числа заболевших.

Холода, загазованность воздуха и реагенты в городах России могут усиливать последствия заболевания коронавирусом, рассказали врачи-отоларингологи. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, что хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, а из-за плохого климата в России — это целое испытание в течение холодного сезона. Его мнение разделяет врач-отоларинголог Иван Лесков. Он добавил, что в мегаполисах последствия COVID-19 усиливает загрязненный воздух.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал в пятницу указ об отмене ряда ограничительных мер из-за распространения COVID-19. Он сообщил, что с понедельника отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное.

Фото: mos.ru

В пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, что свыше 3 тыс. коек, которые были ранее перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к плановому режиму работы и оказанию плановой медпомощи. Сообщается, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизируется. Это позволяет возвращать к прежнему режиму работы временные ковидные госпитали. К плановому режиму возвращаются Лобненская, Дмитровская, Щелковская, Каширская и другие больницы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение об отмене требования предъявлять документ о вакцинации при посещении заведений общепита, культуры, спортивных оганизаций, а также предприятий сферы услуг на территории региона. Действовать оно начнет с 1 марта, при этом до 27 марта продлевается режим самоизоляции для граждан старше 60 лет. На этот же срок продляется запрет на деятельность предприятий общественного питания в период с 03:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике с 28 февраля отменят систему QR-кодов в торговых центрах и самоизоляцию для пожилых. Также он сообщил, что с 11 марта возобновится плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров.

С 28 февраля в Ульяновской области решено частично отменить QR-коды. Их предъявление не потребуется при входе в салоны красоты, фитнес-центры, музеи и библиотеки, сообщил губернатор Алексей Русских. Он также отметил, что проверки QR-кодов отменяются и при заселении в гостиницы и хостелы. В торговые центры свободный доступ открыт в будние дни с 8.00 (7.00 мск) до 18.00 (17.00 мск).

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое с 26 февраля отменяет систему проверки QR-кодов о вакцинации против коронавируса в общественных местах. Решение об отмене системы QR-кодов, которая действовала с 10 января, власти края приняли из-за высокого уровня коллективного иммунитета — он в Забайкалье достиг 71%, а также из-за относительно легкого течения болезни. Остальные ограничения продолжат действовать до 1 марта, к ним относятся масочный режим, соблюдение социальной дистанции, согласование с надзорными ведомствами банкетов и корпоративов.

Фото: chita.ru

Власти Костромской области со 2 марта разрешили посещать торговые центры, парикмахерские, фитнес-центры и бани без сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Сертификат о вакцинации, перенесенном COVID-19 или наличии антител к вирусу все еще необходимо предъявлять при заселении в гостиницы, посещении театров, филармонии, концертных залов. Запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей будет действовать до 1 апреля. Также на месяц продлили ограничение на проведение в регионе публичных мероприятий. Со 2 марта в регионе отменяется режим самоизоляции для жителей старше 60 лет.

С 28 февраля до особого распоряжения налоговые органы Пермского края приостанавливают прием и обслуживание посетителей по всем услугам, кроме выдачи электронной подписи. В пресс-службе ведомства сообщили, что такое решение принято в связи с большим количеством сотрудников, заболевших коронавирусной инфекцией. Услуга по выдаче электронной подписи будет осуществляться в обычном режиме при личном обращении в любой налоговый орган, независимо от места постановки на учет (в том числе без предварительной записи).

Уфимский районный суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и приостановки деятельности лаборатории, которая ранее занималась лабораторной диагностикой коронавируса в международном аэропорту Уфа. По данным ведомства, в декабре, когда в регионе старались предотвратить ввоз и распространение омикрон — штамма COVID-19, данная лаборатория проводила отбор мазков из носа и зева у прилетающих в республику граждан и направляла в аккредитованные в системе Роспотребнадзора лаборатории на исследование. По данному случаю сотрудники управления провели эпидемиологическое расследование и установили факты направления гражданам результатов исследований на COVID-19 с отрицательным результатом, хотя по факту у них был обнаружен особо опасный вирус.

ВОЗ: инспекция «Спутник V» зависит от решения ООН

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 433 008 051 человек, 5 937 829 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 908 624). На второй строчке — Индия (42 905 844), на третьей — Бразилия (28 679 671), на четвертой — Франция (22 765 934), на пятой — Великобритания (18 938 546).



Больше всего смертей зафиксировано в США (947 653). За ними следуют Бразилия (648 496), Индия (513 481), Россия (342 397, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (317 303).

Инспекции экспертов Всемирной организации здравоохранения по оценке производства российской вакцины «Спутник V», запланированные на март, будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе, заявили в пресс-службе ВОЗ на фоне проведения Россией военной операции по демилитаризации Украины. Ранее ВОЗ сообщала о том, что инспекции, необходимые для сертификации «Спутник V» для применения ее в условиях чрезвычайной ситуации, должны были пройти в марте. После этого, согласно практике ВОЗ, потребовалось бы изучение полученных данных и принятие решения о сертификации вакцины.

Фото: Максим Платонов

У подростков после вакцинации от COVID-19 может развиться мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), выяснили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США. MIS-C — воспалительный процесс, поражающий одновременно несколько систем организма. Иногда он встречается при COVID-19, но может наблюдаться и после вакцинации. Исследователи проанализировали сообщения о побочных эффектах вакцинации с 14 декабря 2020 года по 31 августа 2021 года. За это время вакцинированы были более 21 млн подростков 12–20 лет. С MIS-C столкнулся 21 подросток. У большинства обнаружились следы предшествующего COVID-19, но у шестерых признаков болезни не было, и реакцию, вероятно, вызвала вакцинация.

Власти итальянской столичной области Лацио решили приостановить все формы сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи по российской вакцине «Спутник V» на фоне событий на Украине. 13 апреля 2021 года Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме подписал меморандум о рассчитанном на три года сотрудничестве с центром им. Гамалеи, разработчиком вакцины «Спутник V». Как пояснялось, основной целью совместного исследования было изучение защитных функций российского препарата против вариантов коронавируса. В базе данных римского института имеется более 100 штаммов коронавируса.

Министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал сообщил, что власти столицы Индии объявили об отмене с 28 февраля социальных ограничений на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что власти также снизят размер штрафа за отсутствие масок с 1000 до 500 индийских рупий, а очное обучение в столичных школах возобновят с 1 апреля.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что власти страны планируют в середине марта полностью снять карантин для прибывающих из-за рубежа. В настоящее время обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа составляет пять суток, но уже с 1 марта для лиц, получивших три дозы вакцины, изоляция будет сокращена до трех суток. Индонезия одобрила 11 препаратов для иммунизации против коронавируса, в число которых входит и «Спутник V». На данный момент всем иностранцам, в том числе россиянам, требуется бизнес-виза.

Максим Кокунин