Главное о коронавирусе на 26 февраля: остановка сотрудничества по «Спутнику V», усиление последствий COVID-19
За неделю в Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 1,2%
За сутки зарегистрировано 2 418 случаев заражения коронавирусом. Всего на 26 февраля общее количество инфицированных в РТ достигло 111 030 человек. Выздоровело за весь период 77 236 человек, в том числе 3 696 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 717 человек, за последние сутки — шестеро. Госпитализировали 269 человек.
- Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что вопрос о разрешении общепиту работать ночью пока не рассматривается. Она напомнила, что эта норма федеральная, а не республиканская. По ее словам, на сегодня запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу объектов общественного питания с 23.00 до 6 утра остается. Также отмечается, что и послабление ограничений не планируется.
- С 1 по 24 февраля в общественном транспорте Казани выявлено 10 042 пассажира без средств индивидуальной защиты. Ревизорами было проверено 6 842 единицы общественного транспорта на 94 контрольных точках. Рейды по проверкам соблюдения пассажирами требований Роспотребнадзора в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводит Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок».
- В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился на 1,2%. По данным федерального оперштаба, по состоянию на 25 февраля он оценивается в 53,8%, тогда как на 18 февраля он составлял 55%. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане прививку от COVID-19 сделал уже 2 431 841 человек. Завершили курс вакцинации 2 355 985 татарстанцев. Однако эти цифры отличаются от последних данных Минздрава РТ. По данным ведомства, в Татарстане на утро 25 февраля вакцинацию против коронавируса прошли 2 460 617 человек. Из них 1 925 700 получили вторую прививку.
- Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что татарстанцы с «омикроном» стали чаще обращаться к врачам в средней и тяжелой степени тяжести заболевания. По его словам, раньше большинство пациентов лечились дома, однако сейчас заболевших приходится все чаще госпитализировать в средней и тяжелой степени тяжести.
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Китаем и Индонезией
За последние сутки в России выявили 122 995 новых случаев коронавируса, выздоровели 181 343 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 175 023 человек, а выздоровевших — до 13 321 314 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 793 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 350 158 человек.
- Россия возобновит регулярное авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта. Рейсы будут совершаться три раза в неделю по маршруту Москва — Денпасар в Индонезию и один раз в неделю по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай. Также Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов в 16 стран. Кроме того, с этого же числа возобновляются полеты из международного аэропорта Череповца по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, где уже возвращено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
- Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что решение властей итальянской столичной области Лацио о прекращении сотрудничества по вакцине «Спутник V» не скажется на работе центра, но может замедлить прогресс в совместной борьбе с пандемией коронавируса. Он отметил, что эти действия антиконструктивны, совместно Россия и Италия противодействовали бы пандемии намного эффективнее. Как сообщил Гинцбург, центр также планирует больше сотрудничать с Аргентиной, Китаем и Израилем.
- Также Гинцбург прокомментировал, насколько эффективна российская вакцина «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса. По его словам, если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93-94%. Специалист добавил, что защита от заражения не очень высокая и достигает около 56%, но назальная форма вакцины увеличит этот показатель.
- Он добавил, что центр им. Гамалеи подал документы с поправкой на внесение изменений в протокол исследований детской вакцины против коронавируса. По его словам, на следующей неделе эксперты в центре контроля лекарственных средств должны рассмотреть поправку. В настоящее время отбор добровольцев еще не начался, работа, предположительно, стартует через две недели.
- Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета член-корреспондент РАН профессор Сергей Нетесов рассказал, как вооруженное противостояние России и Украины может повлиять на развитие пандемии коронавируса COVID-19 в РФ. По его словам, потенциальная угроза новой вспышки коронавирусной инфекции в России велика. Это связано с вызванными военным конфликтом перемещениями больших масс людей — военнослужащих, беженцев из Донбасса, и не только их. В поезде люди дольше находятся друг рядом с другом в замкнутом пространстве, чем на борту самолета, что увеличивает возможность нечаянно передать коронавирус.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день сделано более 87,3 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, а уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8%, на прошлой неделе он достигал 59,7%. По ее словам, лидерство по уровню коллективного иммунитета, где он превысил отметку в 80%, у четырех регионов: Санкт-Петербург (84,2%, уменьшение за неделю на 0,7 п.п.), Мурманская область (81,8 %, уменьшение на 1 п.п.), Карелия (81,2%, уменьшение за неделю на 2,6 п.п.), Севастополь (81,2%, уменьшение за неделю на 1,7 п.п). Три недели назад таких регионов было шесть.
- Также Голикова рассказала, что коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений. Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране снижается из-за утраты иммунитета у россиян, которые были привиты и переболели более полугода назад. По ее словам, именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений.
- Сотрудники Центра Чумакова провели оценку уровня нейтрализации омикрон — штамма COVID-19 сыворотками крови людей, привитых вакциной «КовиВак», и животных, привитых вакцинами «КовиВак» и «КовиВак — Дельта». Для исследования были использованы сыворотки крови 21 участника клинических исследований, получившего вакцину весной 2021 года, не имевшего к тому моменту антител к вирусу. В результате исследования методом вирус-нейтрализации было установлено, что 13 из 21 (61,9%) сыворотки участников клинических исследований, получивших вакцину «КовиВак», нейтрализовали высокую концентрацию вируса SARS-CoV-2 варианта «омикрон». Это говорит о том, что вакцина «Ковивак-Дельта» хорошо нейтрализует вирус у мышей, но еще требуются испытания на людях.
- Руководитель Медицинского центра династии Гончаровых, кардиолог, терапевт Игорь Гончаров рассказал, какие осложнения на сердечно-сосудистую систему может дать перенесенная коронавирусная инфекция. Он отметил, что вирус влияет на кровь, сосуды, сердце. К воспалительным заболеваниям сердца — перикардитам и эндокардитам — может привести наличие жидкости, которая скапливается в непосредственной близости от сердечной мышцы в результате перенесённой инфекции. Если через неделю после выздоровления сохраняется одышка — это повод обратиться к специалистам.
- Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков усомнился в эффективности кисломолочных бактерий против симптомов COVID-19. По его словам, эти бактерии выращивают обычно на специальных средах. Они теряют возможность колонизировать что бы то ни было. Волчков отметил, что они приспособились жить в идеальных условиях искусственных питательных сред, и не могут конкурировать с реальной микрофлорой кишечника.
- Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал показатель смертности омикрон — штамма COVID-19. Он объяснил, что вирусы стремятся сохранить свою способность заражать, что не всегда им удается. Часть генома инфекции, отвечающая за отношение к смерти, не защищена. Она активно мутирует, поэтому со временем летальность вируса уменьшается. По его словам, смертность от «омикрона» среди вакцинированных граждан близка к нулю и достигает 0,1-0,2%. Среди остальных зараженных он оценил летальность этой мутации коронавируса в 0,5 % от числа заболевших.
- Холода, загазованность воздуха и реагенты в городах России могут усиливать последствия заболевания коронавирусом, рассказали врачи-отоларингологи. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, что хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, а из-за плохого климата в России — это целое испытание в течение холодного сезона. Его мнение разделяет врач-отоларинголог Иван Лесков. Он добавил, что в мегаполисах последствия COVID-19 усиливает загрязненный воздух.
- Мэр Москвы Сергей Собянин подписал в пятницу указ об отмене ряда ограничительных мер из-за распространения COVID-19. Он сообщил, что с понедельника отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное.
- В пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, что свыше 3 тыс. коек, которые были ранее перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к плановому режиму работы и оказанию плановой медпомощи. Сообщается, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизируется. Это позволяет возвращать к прежнему режиму работы временные ковидные госпитали. К плановому режиму возвращаются Лобненская, Дмитровская, Щелковская, Каширская и другие больницы.
- Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение об отмене требования предъявлять документ о вакцинации при посещении заведений общепита, культуры, спортивных оганизаций, а также предприятий сферы услуг на территории региона. Действовать оно начнет с 1 марта, при этом до 27 марта продлевается режим самоизоляции для граждан старше 60 лет. На этот же срок продляется запрет на деятельность предприятий общественного питания в период с 03:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос.
- Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике с 28 февраля отменят систему QR-кодов в торговых центрах и самоизоляцию для пожилых. Также он сообщил, что с 11 марта возобновится плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров.
- С 28 февраля в Ульяновской области решено частично отменить QR-коды. Их предъявление не потребуется при входе в салоны красоты, фитнес-центры, музеи и библиотеки, сообщил губернатор Алексей Русских. Он также отметил, что проверки QR-кодов отменяются и при заселении в гостиницы и хостелы. В торговые центры свободный доступ открыт в будние дни с 8.00 (7.00 мск) до 18.00 (17.00 мск).
- Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое с 26 февраля отменяет систему проверки QR-кодов о вакцинации против коронавируса в общественных местах. Решение об отмене системы QR-кодов, которая действовала с 10 января, власти края приняли из-за высокого уровня коллективного иммунитета — он в Забайкалье достиг 71%, а также из-за относительно легкого течения болезни. Остальные ограничения продолжат действовать до 1 марта, к ним относятся масочный режим, соблюдение социальной дистанции, согласование с надзорными ведомствами банкетов и корпоративов.
- Власти Костромской области со 2 марта разрешили посещать торговые центры, парикмахерские, фитнес-центры и бани без сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Сертификат о вакцинации, перенесенном COVID-19 или наличии антител к вирусу все еще необходимо предъявлять при заселении в гостиницы, посещении театров, филармонии, концертных залов. Запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей будет действовать до 1 апреля. Также на месяц продлили ограничение на проведение в регионе публичных мероприятий. Со 2 марта в регионе отменяется режим самоизоляции для жителей старше 60 лет.
- С 28 февраля до особого распоряжения налоговые органы Пермского края приостанавливают прием и обслуживание посетителей по всем услугам, кроме выдачи электронной подписи. В пресс-службе ведомства сообщили, что такое решение принято в связи с большим количеством сотрудников, заболевших коронавирусной инфекцией. Услуга по выдаче электронной подписи будет осуществляться в обычном режиме при личном обращении в любой налоговый орган, независимо от места постановки на учет (в том числе без предварительной записи).
- Уфимский районный суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и приостановки деятельности лаборатории, которая ранее занималась лабораторной диагностикой коронавируса в международном аэропорту Уфа. По данным ведомства, в декабре, когда в регионе старались предотвратить ввоз и распространение омикрон — штамма COVID-19, данная лаборатория проводила отбор мазков из носа и зева у прилетающих в республику граждан и направляла в аккредитованные в системе Роспотребнадзора лаборатории на исследование. По данному случаю сотрудники управления провели эпидемиологическое расследование и установили факты направления гражданам результатов исследований на COVID-19 с отрицательным результатом, хотя по факту у них был обнаружен особо опасный вирус.
ВОЗ: инспекция «Спутник V» зависит от решения ООН
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 433 008 051 человек, 5 937 829 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 908 624). На второй строчке — Индия (42 905 844), на третьей — Бразилия (28 679 671), на четвертой — Франция (22 765 934), на пятой — Великобритания (18 938 546).
Больше всего смертей зафиксировано в США (947 653). За ними следуют Бразилия (648 496), Индия (513 481), Россия (342 397, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (317 303).
- Инспекции экспертов Всемирной организации здравоохранения по оценке производства российской вакцины «Спутник V», запланированные на март, будут зависеть от разрешения службы безопасности ООН и развития ситуации в регионе, заявили в пресс-службе ВОЗ на фоне проведения Россией военной операции по демилитаризации Украины. Ранее ВОЗ сообщала о том, что инспекции, необходимые для сертификации «Спутник V» для применения ее в условиях чрезвычайной ситуации, должны были пройти в марте. После этого, согласно практике ВОЗ, потребовалось бы изучение полученных данных и принятие решения о сертификации вакцины.
- У подростков после вакцинации от COVID-19 может развиться мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), выяснили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США. MIS-C — воспалительный процесс, поражающий одновременно несколько систем организма. Иногда он встречается при COVID-19, но может наблюдаться и после вакцинации. Исследователи проанализировали сообщения о побочных эффектах вакцинации с 14 декабря 2020 года по 31 августа 2021 года. За это время вакцинированы были более 21 млн подростков 12–20 лет. С MIS-C столкнулся 21 подросток. У большинства обнаружились следы предшествующего COVID-19, но у шестерых признаков болезни не было, и реакцию, вероятно, вызвала вакцинация.
- Власти итальянской столичной области Лацио решили приостановить все формы сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи по российской вакцине «Спутник V» на фоне событий на Украине. 13 апреля 2021 года Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме подписал меморандум о рассчитанном на три года сотрудничестве с центром им. Гамалеи, разработчиком вакцины «Спутник V». Как пояснялось, основной целью совместного исследования было изучение защитных функций российского препарата против вариантов коронавируса. В базе данных римского института имеется более 100 штаммов коронавируса.
- Министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал сообщил, что власти столицы Индии объявили об отмене с 28 февраля социальных ограничений на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что власти также снизят размер штрафа за отсутствие масок с 1000 до 500 индийских рупий, а очное обучение в столичных школах возобновят с 1 апреля.
- Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что власти страны планируют в середине марта полностью снять карантин для прибывающих из-за рубежа. В настоящее время обязательный карантин для прибывающих из-за рубежа составляет пять суток, но уже с 1 марта для лиц, получивших три дозы вакцины, изоляция будет сокращена до трех суток. Индонезия одобрила 11 препаратов для иммунизации против коронавируса, в число которых входит и «Спутник V». На данный момент всем иностранцам, в том числе россиянам, требуется бизнес-виза.
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