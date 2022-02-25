За февраль в общественном транспорте Казани выявлено 10 тысяч пассажиров без масок

В феврале в общественном транспорте Казани выявлено 10 тысяч пассажиров без масок. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.

Так, с 1 по 24 февраля выявлено 10 042 пассажира без средств индивидуальной защиты. Ревизорами было проверено 6 842 единицы общественного транспорта на 94 контрольных точках. Рейды по проверкам соблюдения пассажирами требований Роспотребнадзора в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводит Комитет по транспорту, МКУ «Организатор пассажирских перевозок».

Фото: Максим Платонов

В понедельник МУП «Метроэлектротранс» Казани сообщил, что, несмотря на отмену QR-кодов, кондукторы электротранспорта города продолжают контролировать соблюдение масочного режима. Пассажирам также напомнили, что находиться в салоне транспорта и на станции метро без маски все еще запрещено.

Максим Кокунин