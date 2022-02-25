С 14 марта Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем

Фото: Максим Платонов

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Рейсы будут совершаться три раза в неделю по маршруту Москва — Денпасар в Индонезию и один раз в неделю по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай. Также Россия с 14 марта увеличивает число авиарейсов в 16 стран.

Кроме того, с этого же числа возобновляются полеты из международного аэропорта Череповца по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, где уже возвращено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: Максим Платонов

С 21 февраля Россия увеличила число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. Также возобновились полеты по международным направлениям из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Дарья Акимова