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Оперштаб: в Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал на 1,2%

18:12, 25.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Оперштаб: в Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал на 1,2%
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился на 1,2%. По данным федерального оперштаба, по состоянию на 25 февраля он оценивается в 53,8%, тогда как на 18 февраля он составлял 55%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане прививку от COVID-19 сделал уже 2 431 841 человек. Завершили курс вакцинации 2 355 985 татарстанцев.

Однако эти цифры отличаются от последних данных Минздрава РТ. По данным ведомства, в Татарстане на утро 25 февраля вакцинацию против коронавируса прошли 2 460 617 человек. Из них 1 925 700 получили вторую прививку.

Источник: скриншот сайта стопкоронавирус.рф

Коллективный иммунитет снижается и в целом по России. За минувшую неделю с 59,7% он опустился до 57,8%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что в России используют различные методики подсчета данных об уровне коллективного иммунитета к COVID-19. Этим может объясняться разница в цифрах. Песков подчеркивал, что к подобным данным не следует относиться с точки зрения абсолютной точности, поскольку погрешность неизбежна.

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