Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию

Facebook запрещает рекламу и монетизацию на платформе российским государственным СМИ в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.



«Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией», — приводит «РИА Новости» сообщение.

в Facebook добавили, что «внимательно следят за ситуацией на Украине».

Фото: pixabay.com

Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничил доступ к социальной сети Facebook. Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел РФ признала ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека и граждан России.

В отношении социальной сети Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика.

Маргарита Головатенко