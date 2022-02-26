Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию
Facebook запрещает рекламу и монетизацию на платформе российским государственным СМИ в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер.
«Возможность получения дохода для вашей страницы ограничена, так как на ней есть нарушения, связанные с монетизацией», — приводит «РИА Новости» сообщение.
в Facebook добавили, что «внимательно следят за ситуацией на Украине».
Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничил доступ к социальной сети Facebook. Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел РФ признала ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека и граждан России.
В отношении социальной сети Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика.
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