Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России
В Роскомнадзоре сообщили, что в отношении социальной сети Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика. Как пояснили в ведомстве, меры предприняты в соответствии с решением Генпрокуратуры.
Отмечается, что меры по замедлению трафика начинают предприниматься уже с сегодняшнего дня, передает «РИА Новости».
Напомним, Роскомнадзор с сегодняшнего дня частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook. Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел РФ признала ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека и граждан России.
Согласно данным ведомстве, вчера Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», информагентства «РИА Новости», а также интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». Такое решение восприняли как нарушение законодательства РФ.
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