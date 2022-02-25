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Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России

23:48, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России
Фото: pixabay.com

В Роскомнадзоре сообщили, что в отношении социальной сети Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика. Как пояснили в ведомстве, меры предприняты в соответствии с решением Генпрокуратуры.

Отмечается, что меры по замедлению трафика начинают предприниматься уже с сегодняшнего дня, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Роскомнадзор с сегодняшнего дня частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook. Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел РФ признала ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека и граждан России.

Согласно данным ведомстве, вчера Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», информагентства «РИА Новости», а также интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». Такое решение восприняли как нарушение законодательства РФ.

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Диана Жиленкова
ТехнологииМедиа

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