Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook — его признали причастным к нарушению прав россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

Роскомнадзор с сегодняшнего дня частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook. Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел РФ признала ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека и граждан России.

По данным Роскомнадзора, 24 февраля 2022 года Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», информагентства «РИА Новости», а также интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». Это расценили как нарушение законодательства РФ.

— Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали, — сообщили в ведомстве.



Фото: pixabay.com

В Роскомнадзоре обратили внимание, что со стороны Facebook с октября 2020 года зарегистрированы 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.

В связи с последними событиями Генеральная прокуратура России принимает меры по пресечению фейковых новостей, связанных с проведением операции в Донбассе. Распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа.

