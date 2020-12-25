В России началась подготовка к празднованию 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По поручению президента Владимира Путина началась подготовка к празднованию в РФ в 2022 году 1100-летия со дня принятия Волжской Булгарией ислама как государственной религии. Об этом в ходе пленарного заседания X форума «Ислам в мультикультурном мире» его участникам сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров.

«Волжская Булгария — первая тюркская держава, которая приняла ислам в качестве госрелигии, что привело к приобщению народов Поволжья и Предуралья к самым высоким достижениям мировой культуры и сокровищнице передовой для того времени исламской цивилизации. Адаптация мусульманской цивилизации к нашим реалиям сделала ислам более гибким и терпимым к местным особенностям, что вылилось в торжество ханафитского мазхаба и развитие суфизма в тюркском мире», — рассказал в приветственном слове заключительного заседания форума Гафуров.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Традиционный форум, который собирает в Казани известных исламоведов, востоковедов, ученых и общественников, проходил в течение недели. Пленарное заседание, в котором приняли участие академик РАН Виталий Наумкин, доктор философских наук Рамазан Абдулатипов, посол Йемена в РФ Ахмед Салем, представители православного духовенства и другие, стало завершением юбилейного форума.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Владимир Путин поручил правительству РФ и кабмину Татарстана представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.



Ангелина Панченко