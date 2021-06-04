Минниханов создал оргкомитет по подготовке и празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
В Татарстане создали оргкомитет по подготовке и проведению 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Кабмину республики поручили в 60-дневный срок разработать и утвердить с учетом предложении оргкомитета план мероприятий.
В состав республиканского оргкомитета вошли: президент РТ Рустам Минниханов, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, начальник управления культуры и развития языков народа РТ аппарата республиканского кабмина Ляйсан Низамова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, председатель комитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин и другие.
В конце апреля президент России Владимир Путин утвердил состав федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Вице-премьер России Марат Хуснуллин назначен его председателем.
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