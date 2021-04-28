Хуснуллин возглавит оргкомитет по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Создать оргкомитет и утвердить его состав необходимо в течение трех месяцев, следует из документа.
Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации сегодня.
Подготовка к празднованию 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией началась в России еще в конце прошлого года. 1 марта этого года стартовал конкурс на разработку идеи бренда предстоящего 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Принять участие могут все желающие. Итоги конкурса подведут 30 мая.
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