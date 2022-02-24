Российские дипломаты эвакуированы из Киева

Все российские дипломаты были эвакуированы из Киева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ на Украине.

По словам представителей посольства, дипломаты выполнили все нужные эвакуационные мероприятия в отношении имущества до отъезда с Украины. Россия на Украине представлена посольством в Киеве, а также генеральными консульствами в Харькове, Одессе и Львове.

О том, что все дипломатические представительства РФ на Украине начали эвакуацию персонала, сообщалось еще вчера. В середине февраля часть российских дипломатов стала покидать страну.

Сегодня утром президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Лидер Украины Владимир Зеленский объявил о вводе военного положения на всей территории Украины. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.



Дарья Акимова