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Российские дипломаты эвакуированы из Киева

10:16, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе
Российские дипломаты эвакуированы из Киева
Фото: pixabay.com

Все российские дипломаты были эвакуированы из Киева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство РФ на Украине.

По словам представителей посольства, дипломаты выполнили все нужные эвакуационные мероприятия в отношении имущества до отъезда с Украины. Россия на Украине представлена посольством в Киеве, а также генеральными консульствами в Харькове, Одессе и Львове.

О том, что все дипломатические представительства РФ на Украине начали эвакуацию персонала, сообщалось еще вчера. В середине февраля часть российских дипломатов стала покидать страну.

Сегодня утром президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Лидер Украины Владимир Зеленский объявил о вводе военного положения на всей территории Украины. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Дарья Акимова
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