Началась эвакуация сотрудников диппредставительств России на Украине

Все дипломатические представительства России на Украине начали эвакуацию персонала сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Киеве.

У России на Украине есть посольство в Киеве, а также генеральные консульства в Харькове, Одессе и Львове. Также накануне в МИД РФ заявили, что Россия в ближайшее время эвакуирует персонал своих загранучреждений на Украине для защиты жизни и безопасности сотрудников.

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О том, что российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали покидать страну, сообщалось еще в середине февраля. Об этом рассказал информированный источник. Он отметил, что об этом говорят и трудности при записи на прием в консульства и посольство.



Дарья Акимова