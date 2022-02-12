«РИА Новости»: российские дипломаты начали покидать Украину

Сотрудники российской дипмиссии начали покидать Украину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.



«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию», — сказал он и отметил, что об этом говорят в том числе трудности при записи на прием в консульства и посольство.

Собеседник агентства считает, что Москва на фоне эвакуации, официально объявленной некоторыми странами Запада, решила «пойти тем же путем». На такой исход намекал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.

В посольстве в Киеве заявили, что работают в штатном режиме и решения о частичной эвакуации не было, хотя его прорабатывает МИД.

Маргарита Головатенко